Власти Суздаля требуют 16 миллионов рублей за некачественные шале

фото прокуратуры Владимирской области

Администрация Суздаля продолжает судиться с подмосковной компанией "Грин Вуд", которая поставила 82 ярмарочных шале к тысячелетию города.

Напомним, что контракт был заключен в 2023 году на сумму 36,8 миллиона рублей. Компания изготовила и поставила деревянные домики, которые были размещены в центре города. Позже к качеству шале возникли вопросы. Прокуратура выяснила, что при изготовлении использовалась древесина более низкого сорта, на шале были видны трещины, сколы и другие дефекты.

Власти выплатили около 11 миллионов рублей, а остальную сумму переводить не стали. Мэрия требовала расторгнуть контракт и вернуть уже выплаченные деньги, а подрядчик настаивал на оплате оставшейся части, поскольку домики, несмотря на дефекты, были поставлены и использовались по назначению.

В итоге контракт был расторгнут, однако администрация должна была оплатить шале - из-за низкого качества древесины стоимость пересчитали. Подрядчику присудили около 24,6 миллионов рублей.

Теперь администрация пытается взыскать деньги с самого подрядчика. Речь идет о пени, накопленные с 25 декабря 2023 года по 13 мая 2026 года, в сумме 15,97 миллиона рублей.