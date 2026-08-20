Губернатор Авдеев обсудил с Головиным воспитание владимирской молодежи

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

19 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл рабочую встречу с начальником Главного штаба «Юнармии» Владиславом Головиным и участниками специальной военной операции. Обсуждали они патриотическое воспитание молодёжи во Владимирской области.

В ходе встречи ветераны СВО Владимирской области поделились с Головиным своими наработками в общественной и патриотической деятельности, а также идеями и предложениями. Прозвучало предложение провести совместные учебные сборы учебно-методического центра «Авангард» и «ЮНАРМИИ», а также адаптировать проект «Зарница 2.0» для студентов вузов. Также власти хотят активно использовать опыт ветеранов СВО в патриотическом воспитании молодежи.

«Опыт настоящих патриотов бесценен в воспитании. Передавая мальчишкам и девчонкам навыки начальной военной подготовки, рассказывая о фронтовой дружбе и взаимовыручке, мы растим поколение, которое никогда не предаст Россию», – заявил Александр Авдеев.

Стоит уточнить, что Владислав Головин сражался на СВО, участвовал в освобождении Мариуполя. Удостоен звания Героя Российской Федерации. В ходе боёв получил тяжёлое ранение, которое не позволило вернуться к непосредственному участию в боевых действиях. Стал выпускником первого потока президентской кадровой программы «Время героев». С декабря 2024 года является начальником Главного штаба «Юнармии» и заместителем председателя правления «Движения первых».