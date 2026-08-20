Во владимирском сквере "Липки" началось озеленение вокруг фонтана

скрин с видео администрации Владимира

Во владимирском сквере "Липки" завершился ремонт фонтана. Специалистам "Владимирводоканала" удалось полностью сохранить его исторический облик.

Сейчас сотрудники муниципального предприятия "Зеленый город" приступила к благоустройству территории вокруг фонтана. Здесь высаживают здесь спиреи и гортензии. Для нового цветника выбрали спокойную белую гамму. Она хорошо сочетается с архитектурой исторического центра Владимира и его белокаменными храмами и зданиями.

В дальнейшем композицию планируется дополнить другими растениями. В частности, по линии цветника предусмотрена высадка бирючины, которая сформирует аккуратную стриженую изгородь.