Во Владимирской области задумались о льготе по налогу для электрокаров

. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В региональном Министерстве финансов предлагают с 2027 ввести льготу по транспортному налогу для владельцев электромобилей.

Реализация этих мер позволит обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов на 6,9 процентов в 2027 году к уровню 2026 года и на 4,5-4,8 процента ежегодно в 2028-2029 годах.

На сегодняшний день во Владимире для владельцев электромобилей действуют льготы на парковку в центре города. Однако электрокаров в городе не так много, все-таки такой автомобиль не всем по карману.

Тем не менее вопрос о льготе прорабатывается региональными властями.