Во Владимирской области отменили режим беспилотной опасности

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Министерство региональной безопасности в своем канале "РСЧС Владимирская область" в MAX сообщает об отбое беспилотной опасности на территории 33 региона.

Сообщение об этом было опубликовано около половины восьмого утра 20 августа. Сам режим беспилотной угрозы был объявлен в час ночи. Таким образом режим продлился более шести часов.

Напомним, что в последний раз беспилотники атаковали Владимирскую область 19 августа. Тогда губернатор Александр Авдеев сообщил, что во Владимире была отражена атака, в результате которой обломки БПЛА повредили ряд построек в дачном секторе. Глава региона отметил, что в результате происшествия никто из людей не пострадал. Позднее Правительство Владимирской области со ссылкой на Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 августа дежурные средства противовоздушной обороны сбили 453 беспилотника над 22 регионами страны, включая Владимирскую область, а также над акваторией Черного моря.