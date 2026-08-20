Во Владимирской области продолжается подготовка к выборам

фото Избиркома Владимирской области

С 22 августа по 13 сентября во Владимирской области пройдет адресное информирование о выборах. Более 3200 членов участковых комиссий проведут поквартирные обходы, чтобы рассказать избирателям о сроках голосования, адресе и телефоне их избирательного участка, способах голосования.

При необходимости они объяснят, как подать заявление на дистанционное электронное голосование, выбрать удобный участок или проголосовать на дому. Беседа займет всего несколько минут.

Участника проекта «ИнформУИК» можно будет узнать по заметной накидке и сумке с логотипом выборов, а также именному бейджу с печатью участковой комиссии. При необходимости он предъявит паспорт.

«Для информирования мы выбираем удобное для людей время. В будни – это вечер, когда все пришли с работы. В выходные, как правило, первая половина дня», - рассказала секретарь участковой избирательной комиссии № 394 Полина Савина.