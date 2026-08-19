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НовостиПроисшествия19 августа 2026 15:19

В Муроме вторые сутки горит свалка отходов местного регоператора

Во Владимирской области тушат свалку отходов
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома организовало проверку по факту возгорания отходов на площадке, выделенной под строительство мусоросортировочного комплекса. Она находится в распоряжении местного регоператора ООО «Эко-Транс».

На место возгорания выехал Муромский городской прокурор Владимир Мановец. Сейчас открытое горение локализована, пожарные и другие экстренные службы работают на засыпке кромки пожара грунтом.

В прокуратуре отметили, что в ходе проверки дадут оценкам действию компании-регоператора, в том числе в плане природоохраны и пожарной безопасности при складировании отходов.

Завершение тушения взято прокуратурой на контроль. По словам местных жителей, свалка на улице Промышленный проезд горит уже двое суток, заволакивая ближайшие районы дымом с неприятным запахом.