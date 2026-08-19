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НовостиОбщество19 августа 2026 14:22

В Александровском округе прокуроры обнаружили 47 улиц без дорожной разметки

Нарушение вскрылось в ходе проверки, проведенной совместно с Госавтоинспекцией
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в Александровском муниципальном округе проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе мероприятий сотрудники прокуратуры и ГАИ выяснили, что в Александрове и Карабаново, а также в поселке Балакирево на 47 улицах отсутствовала дорожная разметка, а также имелось множество повреждений, выходящих за рамки нормативных.

По результатам проверки надзорное ведомство обратилось в суд с требованием привести дороги в порядок. Суд эти требования удовлетворил, и сейчас соответствующие работы проводятся.

Также директора МБУ «Благоустройство» оштрафовали на 20 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.