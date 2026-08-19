В Кидекше вместо старого телятника появится плодо-овощная ферма и эко-отель

фото с сайта Правительства Владимирской области. Автор Роман Герасимов

18 августа губернатор Александр Авдеев посетил создаваемую в селе Кидекша плодово-овощную ферму. Она разместится в реконструированном здании 1970-х годов постройки. Раньше там был телятник.

«Сначала мы планировали разместить здесь музей, но потом решили, что можем сделать здесь ферму регенеративного типа – плодоовощную и цветочную. Внутри здания будет небольшое кафе, где будем готовить хлеб в настоящей печи, а также овощи, выращенные на этой ферме. Чуть дальше расположится гидропонная теплица – она будет работать круглый год. Также предусмотрены 5 гостиничных номеров и гостевые дома из вываренного в масле дуба – домики маленькие, но очень экологичные», – рассказал учредитель проекта Дмитрий Разумов.

Ещё одна «фишка» будущей гостиницы – внутри использованы материалы, изготовленные в регионе.

«Превращение телятника в такой арт-объект с агроуклоном – хороший пример, когда и туризм, и сельское хозяйство, и красота нашего края сочетаются в одном месте», – подчеркнул Александр Авдеев.