Во Владимире нетрезвый водитель полуразобранной машины пытался сбежать от ГАИ

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели «сплошные» проверки на территории Владимира. В общей сложности удалось проверить 200 автолюбителей.

Так, на улице Егорова инспекторы ДПС заметили полуразобранные «Жигули» четвертой модели, которые на большой скорости проезжали через перекрестки. Сидевший за рулем молодой человек проигнорировал требование об остановке, заехал на рынок у ТЦ «Восток» и попытался убежать, но был задержан. Оказалось, что 24-летний парень был за рулем нетрезвым, причем ранее за это уже привлекался. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался и теперь стал фигурантом уголовного дела за повторную поездку за рулем в нетрезвом виде.

А на улице Девической был остановлен «Фольксваген», водитель которого также оказался за рулем пьяным, причем повторно.

В микрорайоне Коммунар задержали водителя «Лады» без передней фары. Водитель был трезв, но оказалось, что 17-летний юноша еще только учится в автошколе, и прав у него нет. На него было составлено несколько административных протоколов, а на его родителей составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Всего же было зафиксировано 50 нарушений, причем в пяти случаях водители оказались пьяны.