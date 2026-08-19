Ко Дню города во Владимире высадят 8 сортов хризантем

фото со страницы МКУ "Зеленый город" в ВК

29-30 августа во Владимире отметят День города. В преддверии праздника областной центр уже начали украшать. На улицах появились флаги с изображением льва.

Свой подарок решили сделать и специалисты МКУ "Зеленый город". 19 августа они начали высадку хризантем в конструкции вертикального озеленения. Хризантемы украсят преимущественно центральные локации Владимира. Всего учреждение приобрело 8 сортов хризантем. Надо отметить, что эти яркие цветы украсят улицы нашего города впервые.

Что касается празднования Дня города, то его подробности будут озвучены на пресс-конференции 20 августа.