В Коврове мужчина запер бывшую жену в квартире и угрожал ей убийством

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Коврова утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в угрозе убийством и незаконном лишении свободы.

По версии следствия, в ноябре 2025 года ковровчанин пришел домой к бывшей жене, с которой у них произошла ссора, так как бывший муж не платил алименты на содержание детей.

В ходе ссоры житель Коврова схватил нож и стал угрожать экс-супруге убийством. Та хотела выйти из квартиры, но у нее ничего не получилось. Женщина намеревалась выбраться через окно, но и это ей не удалось, так как бывший муж схватил ее за волосы.

Наконец, восьмилетней дочке удалось выйти из квартиры и позвонить дедушке — папе дебошира. Тот сразу же приехал на место и вызвал полицию, однако попасть в жилище не вышло, так как мужчина заперся изнутри.

Наконец, прибывшим сотрудникам полиции и МЧС удалось попасть в квартиру через окно, женщину и другого ее маленького ребенка освободили. На тот момент бывший муж уже успел нанести ей удар ножом в спину, но серьезного вреда не причинил.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.