Во Владимире продолжается благоустройство Князь-Владимирского кладбища

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 18 августа в мэрии состоялось очередное рабочее совещание по вопросам благоустройства Князь-Владимирского кладбища. В ходе совещания был избран состав попечительского совета, председателем которого назначен глава города Владимира Сергей Волков, а заместителем председателя — глава горосовета Николай Толбухин. Секретарем стала заведующая отделом Центральной городской библиотеки Владимира Любовь Сметанина.

Руководитель Центра управления городскими дорогами Алексей Афанасьев отчитался об успешном удалении аварийных деревьев и очистке захоронений на некрополе. Сергей Волков поручил в ближайшее время обследовать территорию, чтобы разработать план работ на 2027-2030 годы.

Кроме того, планируются работы по восстановлению исторических захоронений. Первым из них станет могила почетного гражданина Владимира Александра Столетова.

Также ремонт и благоустройство ожидают могилу князя Михаил Волконского.

Помимо прочего, планируется решить вопрос с размещением на кладбище хозпостроек на отдельных участках земли и другие текущие вопросы.