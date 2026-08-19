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НовостиОбщество19 августа 2026 11:45

В июле во Владимирской области дорожали сахар и топливо, но дешевели яйца

За месяц цены выросли на 0,3 процента, а годовая инфляция замедлилась до 6,5 процентов
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Росстата, цены во Владимирской области за июль выросли на 0,3%, а годовая инфляция замедлилась до 6,5%.

Перед самым началом переработки нового урожая свеклы в цене поднялся сахар. Вслед за ним подорожала курица (тушки и окорочка). Причина - в снижении объемов производства птицы, росте себестоимости кормов.

А вот огурцы, помидоры, лук, картофель и капуста, наоборот, подешевели. Расширение предложения от птицефабрик по всей стране привело к снижению стоимости яиц.

Смартфоны прибавили в цене из-за дефицита чипов памяти при июньском ослаблении рубля. Подорожало топливо: временное снижение выпуска нефтепродуктов из-за ремонтов некоторых НПЗ не успело за возросшим спросом автомобилистов.

По словам управляющего владимирским отделением Банка России Татьяны Сидоровой, цены во Владимирской области в июле росли медленнее, чем в среднем по России. Годовая инфляция в регионе замедлилась, но пока сложилась выше, чем в целом по стране.