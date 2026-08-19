Во Владимирской области утвержден порядок помощи пострадавшим от БПЛА

Александр Авдеев. Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, губернатор Александр Авдеев подписал документ об оказании адресной помощи жителям региона, имущество которых пострадало в результате атак беспилотных летательных аппаратов.

На выплату могут рассчитывать граждане России и иностранцы, которые официально признаны потерпевшими в рамках уголовного дела по статье «Террористический акт».

Власти отметили, что помощь распространяется на повреждение жилья, а также транспорта. Размер компенсации будет определяться индивидуально в зависимости от степени ущерба.

Чтобы получить выплату, необходимо будет обратиться в отдел социальной защиты по месту причинения ущерба с заявлением, к которому потребуется приложить подтверждающие документы. Обратиться за помощью необходимо в течение шести месяцев со дня, когда установлен факт причинения ущерба.