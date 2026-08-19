С начала купального сезона во Владимирской области утонуло 16 человек

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

До конца лета осталось всего полторы недели, однако синоптики уже не прогнозируют жаркой погоды. И купаться в водоемах мало кто рискнет. А значит можно говорить о завершении купального сезона.

В этом году во Владимирской области было организовано 37 мест для отдыха. Однако избежать несчастных случаев не получилось. За купальный сезон утонуло 16 человек, среди которых 4 детей. В большинстве случаев все отдыхали в непредназначенных для этого местах. Также причины гибели - купание в состоянии алкогольного опьянения, неумение плавать, недосмотр со стороны родителей.

Официально купальный сезон завершится 31 августа. После этого плавать в водоемах будет запрещено.