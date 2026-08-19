Владимирская прокуратура требует возместить спортшколе 2,2 миллиона рублей

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, региональное надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о госзакупках.

В ходе проверки установлена, что в городе Александрове муниципальная Спортивная школа по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой ранее заключила контракт с ООО «Тинко» на поставку и монтаж модульного сооружения для занятий боксом. Стоимость контракта составила 6,8 миллиона рублей.

Однако в связи с тем, что подрядчик не выполнил обязательства, спортивная школа в одностороннем порядке расторгла контракт. В результате пришлось объявлять торги заново и вновь искать деньги, так как к тому моменту все подорожало. В итоге стоимость контракта, заключенного с новым подрядчиком, составила уже более 9 миллионов рублей.

По результатам проверки региональное надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с иском, потребовав взыскать с ООО «Тинко» разницу в 2,2 миллиона рублей в пользу спортивной школы. Арбитражный суд это требование удовлетворил. Пока решение не вступило в законную силу.