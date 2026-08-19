Владимирской областной суд осудил местного жителя за попытку госизмены

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях Владимирский областной суд вынес обвинительный приговор 49-летнему местному жителю, обвинявшемуся в покушении на госизмену в форме перехода на сторону противника и финансировании экстремистской деятельности.

Ранее мужчина был задержан сотрудниками регионального главка ФСБ. Судом установлено, что владимирец планировал вступить в запрещенную организацию проукраинского толка, в связи с чем подготовил снаряжение, чтобы отправиться сражаться на стороне Украины против земляков. Он даже разработал план по пересечению границы и вступление в ряды украинских военных формирований.

Кроме того, по идейным соображениям житель Владимира неоднократно переводил деньги одной из экстремистских организаций. Однако перейти на сторону противника он не успел, так как был задержан.

Владимирский областной суд признал его виновным и приговорил к 11 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.