Во Владимирской области в 2026 году отремонтируют почти 200 километров дорог

Фото ГБУ «Владупрадор».

Правительство Владимирской области сообщает, что в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» должны отремонтировать 199,2 км дорог. По словам чиновников, это самый большой объём в истории его реализации в нашем регионе.

На почти половине объектов работы уже завершены, продолжается приёмка и ввод объектов в эксплуатацию. При этом на региональной сети будет отремонтировано 52 объекта, общая протяжённость участков ремонта на областных дорогах по нацпроекту составит 192,7 км. Досрочно завершены работы на 29 объектах, обновлено в общей сложности более 85 км.

Например, на автодороге "Муром – Коржавино – Папулино – Меленки" отремонтировано почти 10 км: 7 км в Меленковском округе и около 3 км в округе Муром. Более 7 км приведено в норматив на трассе "Никулино – Воровского – Мошок" (соответственно 4,9 и 2,2 в Судогодском и Гусь-Хрустальном округах). На автодороге "Покров – Новосёлово – Киржач" модернизировано 5,8 км (3,5 км на территории Киржачского округа, 2,3 км – в Петушинском районе). До конца сезона на этой трассе будет обновлено ещё около 2 км. В Гусь-Хрустальном округе преобразился 5-километровый участок дороги «Гусь-Хрустальный – Купреево – Добрятино».

Стандартный перечень работ включает фрезерование старого, повреждённого покрытия, укладку двух слоёв – выравнивающего и верхнего – асфальтобетонной смеси, укрепление обочин, при необходимости – их досыпку и планировку.

Напомним, что на ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году во Владимирской области направлено 4 млрд рублей, из них порядка 2,3 млрд рублей – из федерального бюджета.