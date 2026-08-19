Владимирская епархия объяснила освящение митрополитом Никандром пивзавода

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили во Владимирской епархии, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр не совершал освящение алкогольной продукции, и уж тем более не благословлял употребление алкоголя. Священослужители отметили, что был проведен чин освящения непосредственно помещений предприятия.

«Смысл совершённого освящения: в молитве о людях, которые трудятся на предприятии: об их здравии, безопасности, ответственности и добросовестном исполнении своих обязанностей. Также молитвенно испрашивается помощь Божия во всех добрых и созидательных начинаниях коллектива, в том числе связанных с благотворительной и социальной деятельностью», - отметили во Владимирской епархии.

Также в митрополии добавили, что сам завод оказывает благотворительную и социальную помощь и участвует в жизни региона, поэтому освящение было обращено к труду и добрым делам людей. Владимирская епархия призвала не воспринимать чин освящения, как поощрение употребления алкоголя и алкогольной зависимости, подчеркнув, что подобного смысла не имелось.

Напомним: в медиа-пространстве на днях появились телевизионные рекламные сюжеты, на которых показывался чин освящения митрополитом Никандром территории «Суздальского пивзавода».