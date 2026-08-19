Во Владимирской области юные инженеры России собрались на аэродроме

Фото: Народный фронт Владимирской области

Как сообщает ОНФ Владимирской области, будущие инженеры России съехались на аэродром Каменово, чтобы принять участие в XV чемпионате Воздушно-инженерной школы. Юноши и девушки показали самолеты, ракеты и даже дроны, собранные собственными руками. Всего же с 2011 года, когда состоялся первый такой чемпионат, через проект прошло более 8000 ребят со всей страны. При этом финал всегда проводится в одном и том же месте — во Владимирской области.

Общественники отметили, что ребята чаще всего создают свои творения из материалов, имеющихся под рукой. Кстати, дроны юных инженеров уже находят практическое применение, в том числе на передовой.