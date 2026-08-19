Село Кидекша участвует в конкурсе "Самая красивая деревня"

фото с сайта Правительства Владимирской области. Автор Роман Герасимов

18 августа губернатор Александр Авдеев посетил Суздальский муниципальный округ. Первым в программе стала Кидекша – один из участников конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области».

Постоянно в селе проживает около 100 человек, но в сезон приезжает много дачников и туристов. Жители Кидекши устроили театрализованное представление, рассказали главе региона о жизни на селе: чего им не хватает и что требует внимания властей.

«Кидекша – уникальное место. У местных жителей очень интересные традиции: вместе устраивают праздники, ухаживают за селом. Каждый дом стремится быть красиво украшенным – не каждый населённый пункт может похвастаться такими неравнодушными жителями», – отметил Александр Авдеев.

В этом году в конкурсе «Самая красивая деревня Владимирской области» участвуют 92 населённых пункта – это один из рекордных показателей. Победитель получит 300 тысяч рублей, но сумма может быть значительно увеличена, если стать участником губернаторской программы «30 на 70». Общий призовой фонд конкурса составит чуть более 3 миллионов рублей.

«Гран-при будет несколько, и село Кидекша – один из претендентов на победу. Мы видим, что за последние годы здесь появился ряд новых, интересных предпринимательских проектов, и в дальнейшем они усилят туристическую отрасль не только Суздаля, но и всего региона», – отметил председатель оргкомитета конкурса Вячеслав Картухин.