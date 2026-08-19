Прокурор Владимирской области Юлия Калистова рассказала о своем кредо

Юлия Калистова Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе своей первой пресс-конференции новый прокурор Владимирской области Юлия Калистова рассказала о своих первостепенных задачах, а также ответила на вопрос о профессиональном кредо.

В числе задач она отметила борьбу с коррупцией, защиту прав несовершеннолетних и профилактика нарушений в целом в других сферах. Что касается профессионального кредо, то тут глава надзорного ведомства отметила, что для нее важно быть примером для подчиненных и обладать всей необходимой информацией. Такой подход поможет принимать качественные решения, добиваться восстановления нарушенных прав жителей региона и устранять нарушения закона.