Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 августа 2026 7:09

Прокурор Владимирской области Юлия Калистова рассказала о своем кредо

Она отметила, что продолжит устранение нарушений закона
Алексей КОТМЫШЕВ
Юлия Калистова

Юлия Калистова

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе своей первой пресс-конференции новый прокурор Владимирской области Юлия Калистова рассказала о своих первостепенных задачах, а также ответила на вопрос о профессиональном кредо.

В числе задач она отметила борьбу с коррупцией, защиту прав несовершеннолетних и профилактика нарушений в целом в других сферах. Что касается профессионального кредо, то тут глава надзорного ведомства отметила, что для нее важно быть примером для подчиненных и обладать всей необходимой информацией. Такой подход поможет принимать качественные решения, добиваться восстановления нарушенных прав жителей региона и устранять нарушения закона.