Во Владимире вынужденных переселенцев разместят за 24,4 миллиона рублей

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На сайте госзакупок России размещена информация о контракте, заключенного администрацией города Владимира с предпринимателем Антоном Юниным.

Согласно сведениям из представленной документации, последний взял на себя обязательства по временному размещению и обеспечению комплексным питанием на каждый день граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно живущих на территории Украины, а также в регионах Российской Федерации, которые вынуждены были покинуть свои дома и находящиеся в ПВР на территории Владимирской области.

Речь идет о размещении вынужденных переселенцев в одном из отелей Владимира на улице Добросельской.

В контракт включены собственно размещение людей, комплексное питание взрослых, а также отдельно завтраки, обеды, полдники и ужины для детей. Стоимость контракта составляет 24 миллиона 435 тысяч рублей, заключили соглашение 11 августа. Срок размещения людей обозначен до 30 сентября 2026 года.