В "Красном Кресте" изменилась схема прохода в больницу

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В Областном клиническом центре экстренной медицинской помощи ("Красный Крест") изменилась схема прохода пациентов в больницу. Старый вход временно закрыт, а поток пациентов перенаправлен через контрольно-пропускной пункт возле травматологического отделения.

Как выяснило издание Зебра-ТВ, изменения связаны с постановлением правительства РФ, которое утверждает требования к антитеррористической защищенности объектов Минздрава России. Проще говоря, сделано это во имя безопасности пациентов.

Еще одной причиной являются ремонтные работы на участке, где расположен старый вход.