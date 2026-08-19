Учителя Владимирской области будут повышать квалификацию с помощью РГПУ

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

17 августа в ходе ежегодного областного педагогического совета губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл рабочую встречу с ректором Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергеем Тарасовым. Они договорились о сотрудничестве в сфере образования.

РГПУ планирует провести в сентябре выездное заседание ректората в Муроме – это даст возможность местным педагогам напрямую познакомиться с передовыми образовательными практиками вуза. Кроме того, планируется стратегическая сессия с педагогами области, ключевой акцент будет на повышении квалификации учителей начальных классов и воспитателей детских садов.

Тем временем Министерство образования 33 региона подписало ряд соглашений о сотрудничестве. Одно из них – с автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Образовательные технологии Яндекса». Планируется, что специалисты компании будут привлекаться для дополнительного образования и внеурочной деятельности учеников. Второе соглашение позволит школе «Открытие» в Суздале создать «Гнесинский класс».