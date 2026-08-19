Во Владимирской области сохраняется беспилотная опасность

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

После атаки беспилотников, которая произошла ранним утром 19 августа о Владимире, РСЧС сообщает о том, что беспилотная опасность на территории региона сохраняется.

Жителям области рекомендуют оставаться в помещении и не подходить к окнам или пройти в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге.

Возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка БПЛА и работы ПВО. Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БПЛА или его частей не подходите к ним и сообщите по телефону «112».