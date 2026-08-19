Во Владимире отражена атака беспилотников над дачным сектором

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Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, на территории Владимира 19 августа была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Он отметил, что в результате происшествия никто из людей не пострадал, однако на земле имеются повреждения построек в дачном секторе. Тем не менее, обошлось без серьезных повреждений.

Беспилотную опасность Министерство региональной безопасности Владимирской области через канал экстренного оповещения населения объявило 18 августа в 23.27, при этом по состоянию на 7.18 утра 19 августа в ведомстве отметили, что беспилотная опасность все еще сохраняется.

В Правительстве Владимирской области со ссылкой на Минобороны России сообщили, что с восьми часов вечера 18 августа до восьми часов утра 19 августа дежурные средства противовоздушной обороны сбили 453 беспилотника над 22 регионами страны, включая Владимирскую область, а также над акваторией Черного моря.