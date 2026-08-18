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НовостиОбщество18 августа 2026 14:16

Власти Киржачского округа помогут жильцам домов, пострадавшим от БПЛА

Утром в муниципалитете состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает глава Киржачского муниципального округа Елена Карпова, утром 18 августа в Киржаче состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, после чего члены рабочей группы выехали на место падения обломков беспилотных летательных аппаратов.

Представители комиссии приступили к работе по определению повреждений в помещениях жилых домов. Елена Карпова уточнила, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь в ликвидации последствий.

Напомним: утром 18 августа Елена Карпова и губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщили о сбитых в Киржачском округе БПЛА. В результате падения обломков пострадали два жилых дома на улице Шелковиков. К счастью, никто из людей травм не получил.