Власти Киржачского округа помогут жильцам домов, пострадавшим от БПЛА

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Как сообщает глава Киржачского муниципального округа Елена Карпова, утром 18 августа в Киржаче состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, после чего члены рабочей группы выехали на место падения обломков беспилотных летательных аппаратов.

Представители комиссии приступили к работе по определению повреждений в помещениях жилых домов. Елена Карпова уточнила, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь в ликвидации последствий.

Напомним: утром 18 августа Елена Карпова и губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщили о сбитых в Киржачском округе БПЛА. В результате падения обломков пострадали два жилых дома на улице Шелковиков. К счастью, никто из людей травм не получил.