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НовостиОбщество18 августа 2026 13:31

Во Владимирской области началось голосование за "Человека труда"

Участниками премии стали более 850 человек
Виктория СУХОВА
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Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во Владимирской области началось открытое голосование за победителей муниципального этапа Национальной премии «Человек труда». Сейчас число зарегистрированных участников премии превысило 850 человек.

В этом году в каждом муниципалитете области будут определены свои победители, которые затем представят города и районы на региональном этапе. А лидеры регионального этапа, которых также будут определять в ходе открытого голосования, выступят за наш регион в Москве на федеральном финале премии.

Чтобы голосование было честным и объективным, был введен ряд ограничений.

«Чтобы получить возможность проголосовать, надо пройти быструю и несложную регистрацию с помощью учетной записи ВК, — рассказывает председатель оргкомитета, депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин. — Сделать свой выбор вы сможете за участников из максимум пяти муниципалитетов области. При этом в каждом муниципалитете и в каждой номинации вы сможете выбрать только одного победителя».

Голосование продлится до 23 августа на сайте человектруда33.рф.