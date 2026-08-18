Во Владимирской области за неделю произошло 36 ДТП с пострадавшими

Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, за всю минувшую неделю на территории региона произошло 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и еще 45 человек получили различные травмы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции 335 раз выезжали на ДТП, в которых пострадали исключительно машины.

За всю минувшую неделю на дорогах региона было остановлено 75 водителей, которые оказались либо нетрезвыми, либо отказались проходить медицинское освидетельствование.