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НовостиПроисшествия18 августа 2026 13:28

Во Владимирской области за неделю произошло 36 ДТП с пострадавшими

На дорогах Владимирской области несколько десятков человек пострадали в ДТП
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области

Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, за всю минувшую неделю на территории региона произошло 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и еще 45 человек получили различные травмы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции 335 раз выезжали на ДТП, в которых пострадали исключительно машины.

За всю минувшую неделю на дорогах региона было остановлено 75 водителей, которые оказались либо нетрезвыми, либо отказались проходить медицинское освидетельствование.