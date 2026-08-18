Житель Коврова убил самку кабана, не имея разрешения на охоту

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На 33-летнего жителя Коврова завели уголовное дело по статье "Незаконная охота".

Было установлено, что 13 августа мужчина, находясь в лесу, не имея разрешения на добычу животных, застрелил самку кабана. Тушу дикого животного мужчина поместил в багажник своего автомобиля «Митсубиси Паджеро». Машину остановили полицейские вблизи села Алексеевское, сообщили в областном УМВД.

Мужчина признал свою вину. Сотрудниками полиции изъяты автомобиль и охотничье ружье.

Сумма материального ущерба, причиненного Государственной инспекции по охране и использованию животного мира областной администрации, составила 150 тысяч рублей.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.