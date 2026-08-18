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НовостиОбщество18 августа 2026 12:28

Митрополит Никандр провел освящение завода «Суздальский пивовар»

Мероприятие состоялось 14 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
Митрополит Никандр

Митрополит Никандр

Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

На телеканале Владимира «Шестой канал» вышел рекламный сюжет, посвященный мероприятию, которое состоялось в праздник Медового Спаса на заводе «Суздальский пивовар». Одним из главных героев ролика стал митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.

Как следует из сюжета, владыка прибыл на предприятие в праздничный день и вместе с руководством организации прошел по территории завода. В ходе визита он освятил цеха и оборудование, а также главный источник, из которого берется вода для напитков.

Сам митрополит Никандр ранее уже не раз посещал различные предприятия региона.