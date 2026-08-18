В Муроме двое нетрезвых мужчин напали с кулаками на полицейских

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома направило в суд уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти, находящихся при исполнении служебных обязанностей. В преступлении обвиняются двое местных жителей.

По версии следствия, в одну из июньских ночей 2026 года трое приятелей распивали алкоголь во дворе многоквартирного дома. Один из жильцов сделал компании замечание, в связи с чем между ним и распивавшими началась ссора. Во время ссоры один из троих нетрезвых мужчин нанес жителю двора несколько ударов.

В связи с происходящим на место прибыл наряд полиции, но когда те собирались доставить распустившего руки нарушителя в отдел, его приятели решили «заступиться» и бросились на полицейских, нанеся им удары кулаками по голове и телу. В итоге один из стражей порядка вынужден был достать табельное оружие и сделать несколько выстрелов в воздух.

Уголовное дело предстоит рассматривать Муромскому городскому суду. Стоит отметить, что ударивший жильца дома нарушитель благодаря друзьям все-таки сбежал, однако его личность установили, и по требованию прокуратуры он тоже стал фигурантом уголовного дела по факту избиения человека. Расследование находится на контроле прокуратуры.