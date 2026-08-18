Во Владимир прибудут мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Фото: сайт Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь spiridon2026.ru

Как сообщили в Московском Патриархате, 17 августа по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Россию с острова Корфу прибыла величайшая христианская святыня — десница святителя Спиридона Тримифунтского, к которому можно обратиться с любой просьбой.

В России святые мощи пробудут чуть более месяца и проедут через 13 городов, включая Владимир. По плану, во Владимирскую область святыня прибудет из Екатеринбурга и будет находиться во Владимире 13 и 14 сентября, после чего отправится в Москву.

Во Владимирской епархии подтвердили, что ожидают прибытие десницы святителя Спиридона. Организаторы принесения мощей уточняют, что во Владимире их разместят в Успенском соборе.

Точное время, когда можно будет прийти к святыне, во Владимирской епархии обещают уточнить позднее.