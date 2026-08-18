Во Владимирской области межмуниципальные автобусы можно будет отследить онлайн

фото с сайта Правительства Владимирской области

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» региональный Центр безопасности дорожного движения проводит масштабную работу по подключению и ретранслированию данных о движении межмуниципальных автобусов на популярные сервисы.

До недавнего времени отслеживание автобусов, курсирующих между городами и районами области, оставалось проблемой. Пассажиры были вынуждены ориентироваться на бумажные расписания, которые часто не учитывают дорожную обстановку, пробки и задержки. Решить эту задачу призвана интеграция региональной телематики с экосистемой Яндекса. Во Владимирской области уже действует система мониторинга общественного транспорта, куда внесены данные о 400 транспортных средствах. Речь идёт о маршрутной сети, состоящей из 84 межмуниципальных маршрутов. Их обслуживанием занимаются 29 перевозчиков.

На данный момент на картах Яндекса транслируется информация о местонахождении автобусов по чуть более 20% маршрутов от их общего количества. Сейчас специалисты добавляют оставшиеся маршруты.

Процесс включает в себя аудит бортового оборудования каждого из 29 перевозчиков, устранение задержек в передаче данных. В ближайшем будущем все 84 маршрута можно будет отследить онлайн.