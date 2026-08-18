Владимирская прокуратура проверит ситуацию с обманутыми дольщиками

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Прокурор Владимирской области Юлия Калистова в ходе своей первой пресс-конференции рассказала о том, что одной из основных проблем, которые пока еще остаются не решенными на территории региона, остается вопрос обманутых дольщиков.

Глава надзорного ведомства отметила, что дала поручение в сентябре провести соответствующую проверку, в ходе которой прокуратура обратит внимание на ситуацию с дольщиками в целом по региону, и даст оценку работе уполномоченных органов региональной власти, которые должны решать эти вопросы.

Юлия Калистова напомнила, что по трем из четырех проблемных домов во Владимире принято решение о достройке, и пообещала этот вопрос держать на контроле. Что касается четвертого дома, где речь идет о выплате владельцам недостроенных квартир компенсации, то и эту тему в надзорном ведомстве не оставят без внимания.

Юлия Калистова пообещала контролировать вопрос дольщиков до тех пор, пока их права не будут восстановлены.