В Ковровском районе открыли площадку ГТО

Фото Министерства физической культуры и спорта Владимирской области

В посёлке Малыгино Ковровского района появилась площадка ГТО – новый современный спортивный объект, оборудованный тренажёрами, гимнастическим снарядами и всем необходимым для занятий физической культурой и спортом.

«Эта площадка, все тренажёры и снаряды нацелены на подготовку населения к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Здесь возможны занятия на все группы мышц, различные виды физической активности, есть все условия для комфортных занятий в своё удовольствие», – отметил заместитель министра физической культуры и спорта Станислав Чесноков.

В 2026 году запланировано создание четырёх таких объектов: в Ковровском районе и Юрьев-Польском округе они уже открыты, а в Петушинском и Судогодском округах – появятся в ближайшие месяцы.

Надо отметить, что во Владимирской области работают 22 центра тестирования и 113 мест, где можно сдать нормативы ГТО. С 2014 года в единой информационной системе ГТО было зарегистрировано более 180 тысяч жителей региона, почти 90 тысяч прошли тестирование, а знаки отличия (золотой, серебряный, бронзовый) получили около 66 тысяч человек.