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По сравнению с прошлой неделей во Владимирской области заболеваемость ОРВИ выросла на 4 процента.

В больницы региона обратились 3595 человек, в медучреждения Владимира – 1 030. Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах, отмечают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провел 527 исследований. Были выявлены аденовирусы, риновирусы, парагрипп (3 тип). Что касается коронавируса, то его случаи с 10 по 16 августа не регистрировались.