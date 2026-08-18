Во Владимире 17-летняя девушка пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

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Во Владимире Следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении 17-летней девушки, которую обвиняют в участии в телефонном мошенничестве в составе организованной группы. Дело заведено по статье 159 УК РФ.

Как рассказали в региональном Следкоме, в июне 2025 года девушка в мессенджере Телеграм вела переписку с представителями телефонных мошенников и согласилась выполнять роль курьера. Ей надо было забирать деньги у обманутых граждан, а затем переводить их на указанные кураторами счета и крипто-кошельки. 4 июля 2025 года мошенники обманули 78-летнюю жительницу города Владимира, сообщив потерпевшей о необходимости декларирования наличных денежных средств. Женщина в течение дня, находясь под влиянием звонивших, передала обвиняемой 1 миллион 100 тысяч рублей. Позже эти деньги подросток перевела через пункт обмена криптовалюты на указанный соучастниками кошелек.

На стадии расследования девушка призналась в совершении преступления, начала активно способствовать его расследованию. Однако теперь ей все равно придется пойти под суд. Зато, может, другим будет наука.