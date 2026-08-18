Во Владимире на августовском педсовете обсудили приоритеты образования

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17 августа в Областном Дворце культуры и искусства состоялся ежегодный августовский педагогический совет.

Во Владимирской области итоги государственной аттестации бьют рекорды. Регион превзошёл среднероссийские показатели по 6 дисциплинам, в этом году у нас 66 стобалльников против 38 в прошлом году. Ещё одно значимое достижение – устойчивый рост интереса детей к инженерии, физике, химии и информатике.

Постепенно решается и кадровый вопрос в системе образования. За два года Центр кадрового обеспечения привлёк в отрасль более 140 педагогов, Муромский институт открывает 50 новых бюджетных мест.

Особое внимание – здоровью подрастающего поколения. Губернатор подчеркнул, что необходимо создать специальное учебно-воспитательное учреждения открытого типа, в котором ребёнок, попавший в трудную ситуацию, сможет продолжить обучение, получить помощь психологов и наставников, пройти профориентацию, освоить востребованную профессию.

Глава региона вручил награды учителям. Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено директору средней школы № 36 города Владимира Елене Кувшиновой, учителям Мелеховской средней школы № 1 Светлане Лаврентьевой и средней школы № 28 города Мурома Алле Шишкиной.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента России объявлена учителям средней школы №40 города Владимира Светлане Варламовой, средней школы №1 с углублённым изучением отдельных предметов города Александрова Михаилу Медведеву и гимназии №39 города Владимира Ирине Московских.