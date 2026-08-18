Владимирцы пожаловались на то, что их дома не ремонтируют после атак БПЛА

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Сетевое издание "Зебра-ТВ" сообщает, что жители нескольких многоэтажных домов в городе Владимире, пострадавшие от атак БПЛА в июле, написали коллективное обращение на имя губернатора Александра Авдеева. В нем они пожаловались на то, что администрация города Владимира до сих пор не отремонтировала их квартиры. Также копии документа направили в прокуратуру 33 региона и мэрию областного центра.

В обращении к главе региона владимирцы напомнили, что им обещали провести ремонт в квартирах. Однако, по их словам, ряд пострадавших квартир до сих пор не приведен в порядок. В частности, не отремонтированы окна и оконные конструкции, двери. Кроме того, горожане ждут проведения внутренних восстановительных и отделочных работ. Но, в первую очередь, люди ждут остекления окон, так как сейчас из-за дождей имущество портится, а также есть риск протопить соседей.

При этом со слов жильцов, что приводят журналисты "Зебры", те неоднократно уже пытались добиться активных действий от чиновников администрации города и управления жилищно-коммунального хозяйства, но до сих пор нет ясности, когда работы будут проведены.