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НовостиОбщество18 августа 2026 6:48

В Александрове предприятие задолжало экс-работнику 76 тысяч рублей

Мужчине пришлось отправляться за помощью в прокуратуру
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александровского округа провело проверку по обращению местного жителя, который более 10 лет работал станочником на местном деревообрабатывающем предприятии, расположенном в Александрове.

Мужчина решил уволиться, но зарплата и прочие выплаты ему вовремя не перечислили. В итоге перед ним образовался долг в 76 тысяч рублей. По результатам проверки руководителю организации было внесено представление, после чего долг перед бывшим работником погасили.

Также на руководителя предприятия составили административный протокол за невыплату зарплаты в установленный срок.