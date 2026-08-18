В Александрове предприятие задолжало экс-работнику 76 тысяч рублей

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александровского округа провело проверку по обращению местного жителя, который более 10 лет работал станочником на местном деревообрабатывающем предприятии, расположенном в Александрове.

Мужчина решил уволиться, но зарплата и прочие выплаты ему вовремя не перечислили. В итоге перед ним образовался долг в 76 тысяч рублей. По результатам проверки руководителю организации было внесено представление, после чего долг перед бывшим работником погасили.

Также на руководителя предприятия составили административный протокол за невыплату зарплаты в установленный срок.