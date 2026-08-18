Житель Мурома отправлял украинским спецслужбам номера местных автомобилей

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, 44-летний житель Мурома обвинялся в участии в деятельности террористической организации, а также в госизмене. На днях 2-й Западный окружной военный суд вынес ему приговор.

Судом установлено, что в апреле 2022 года муромлянин стал участником групп в мессенджере, где представители Украины собирали сведения на граждан России, поддерживающих СВО, чтобы потом использовать эти данные против Российской Федерации.

С апреля 2022 по май 2023 года мужчина по заданию одной из спецслужбы Украины фотографировал автомобили с символикой, поддерживающей СВО, и передавал фотографии этой спецслужбе для организации порчи и поджогов машин.

Кроме того, в 2023 году через тот же мессенджер муромлянин вступил в одно из террористических сообществ.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на срок 16 лет со штрафом в 300 тысяч рублей, а также с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с лишением права администрировать форумы и чаты в интернете на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.