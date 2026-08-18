Власти Владимирской области: сельхозпроизводители обеспечены топливом

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

17 августа губернатор Александр Авдеев провёл оперативное совещание, посвященное ходу уборочной кампании в регионе. На совещании и.о. министра сельского хозяйства Роман Аликебедов сообщил, что вопрос с обеспечением аграриев топливом стабилизировался.

В этом году владимирские аграрии выполнили яровой сев на площади около 115 тысяч гектаров. Озимый сев осенью 2025 года превысил 36 тысяч гектаров. Общая посевная площадь озимого и ярового сева с учётом многолетних трав в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах области составила 248 тысяч гектаров.

На данный момент заготовлено 26 процентов зерновых и зернобобовых культур, намолочено более 70 тысяч тонн зерна. В сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах накопано свыше 80 тонн картофеля, собраны 253 тонны овощей открытого грунта и 3721 тонна – закрытого. Активно заготавливаются корма для крупного рогатого скота, скошено более 65 тысяч гектаров трав.

Сельхозтоваропроизводители приступили к подготовке почвы под озимые культуры. Основной сев озимых под урожай 2027 года планируется на конец августа – начало сентября, в зависимости от погодных условий, но в ряде хозяйств Юрьев-Польского округа уже начали сеять озимый рапс.