В Александровском округе БПЛА повредили несколько домов и автомобили

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Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, 18 августа в результате падения беспилотных летательных аппаратов частично повреждены несколько домов и автомобили на территории одного из дачных поселков, расположенных в Александровском округе.

Губернатор добавил, что возгорания не последовало, никто из людей не погиб и не пострадал.

Напомним: по заявлению муниципальных и областных властей, около 4 часов утра 18 августа в результате падения БПЛА пострадали два жилых дома в Киржаче на улице Шелковиков. К счастью, также обошлось без пострадавших, эвакуация жителей не потребовалась.

В Правительстве Владимирской области со ссылкой на Минобороны России уточнили, что в ночь на 18 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 791 украинский беспилотник самолетного типа над 16 регионами, включая Владимискую область, а также над акваториями Черного и Азовского морей.