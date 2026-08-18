В водоемах Владимирской области обнаружили доисторического рачка

фото со страницы Дирекции ООПТ в ВК

Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий обнаружили живое ископаемое — щитня летнего, занесённого в Красную книгу Владимирской области.

Щитень — жаброногий рак, чей возраст превышает 200 миллионов лет. Он плавал ещё в триасе, когда по Земле бродили первые динозавры! Его спина покрыта прочным щитом-панцирем, а под ним — до 70 пар ног. Вырастает до 6–10 сантиметров и имеет зелено-бурую окраску, идеально маскирующуюся под дно. Питается органикой, головастиками и мелкими беспозвоночными.

Яйца щитня способны годами лежать в сухой земле, выдерживая полное пересыхание и промерзание до -30 градусов! Более того, цисты проходят через пищеварительный тракт птиц и лягушек, не теряя возможности превратиться во взрослого рачка, а ветер разносит их на километры. Стоит луже наполниться водой — и через 2–3 дня из «спящих» яиц вылупляются крошечные рачки, словно из машины времени. Это один из самых выносливых организмов на планете!