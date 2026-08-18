Во Владимирской области беспилотники повредили два жилых дома

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Министерство региональной безопасности Владимирской области через канал экстренного оповещения населения сообщило 18 августа в 00.29 об угрозе беспилотной опасности, попросив жителей оставаться в домах. Либо найти укрытия, а в случае чрезвычайных ситуаций звонить по телефону «112».

А в 8.13 губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, что на территории Киржачского округа силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов.

Глава региона отметил, что при падении обломков жилые дома получили незначительные повреждения, никто из людей не пострадал.

Глава Киржачского округа Елена Карпова уточнила, что инцидент произошел около 4 часов утра на территории города Киржача. По ее словам, в результате атаки БПЛА повреждены окна в двух жилых домах по улице Шелковиков, эвакуация жителей не потребовалась. На месте работают экстренные службы, ситуация находится на контроле администрации округа.