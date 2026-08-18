фото со страницы Правительства Владимирской области в ВК

В Александрове продолжается строительство новой котельной. Ее возводят в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области» на улице Юбилейная.

Уже установлено здание котельной, выполнено устройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения с установкой колодцев и тепловых сетей, монтаж дымовых труб.

- Сейчас подрядчик приступил к обвязке оборудования и монтажу электрики, КИП. Объект обеспечит надёжное теплоснабжение микрорайона на длительную перспективу, - отметила глава Александровского округа Анна Кузнецова.