Мощи святой Иулиании Лазаревской в Михаило-Архангельском архиерейском подворье села Лазарево в округе Муром. Фото: Муромская епархия

Как сообщает Владимирская епархия, 23 августа во Владимир прибудут мощи святой праведной Иулиании Лазаревской, Муромской. Ковчег прибудет в Свято-Успенский кафедральный собор в 9 часов утра. Тут же состоится Божественная литургия, которую возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.

Святая Иулиания при жизни славилась большим подвигом милосердия и помощи ближним, поэтому ее имя День ее памяти является еще и Днем милосердия. Поэтому 23 августа в праздновании примут участие сестры милосердия со всей Владимирской области, а также представители всех сестричеств Владимирской митрополии.

Затем мощи святой Иулиании Лазаревской передадут в один их храмов Владимира, куда смогут прийти все желающие. Пока название этого храма не сообщается.